臼杵津久見警察署 大分県臼杵市の採石場で作業をしていた男性が崖下に転落し、意識不明の重体となっています。 事故が起きたのは臼杵市武山にある採石場です。警察によりますと、8日午前11時前、「男性が高所から転落した」と事務所から119番通報がありました。 市内に住む会社役員の60歳の男性が脚立を使用して粉砕機に上って作業していたところ、約5メートルの崖下に転落したということです。 男性は意識があ