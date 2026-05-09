大分市の大分川 9日午前 9日午前、大分県大分市の舞鶴橋近くの大分川で成人の女性1人がうつぶせの状態で川に浮かんでいるのが見つかりました。女性は川から引きあげられましたが、その場で死亡が確認されました。 女性が浮かんでいたのは大分市の舞鶴橋近くの大分川です。 警察と消防によりますと9日午前10時40分ごろ「女性1人がうつぶせの状態で川に浮いている」と119番通報がありました。 その後、女性は川から引き