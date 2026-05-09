大分県大分市内にある塾の教室で2025年12月、女の子のスカートの中を撮影しようとした疑いで45歳の塾講師の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、大分市法勝台に住む塾講師の大野達也容疑者45歳です。 大野容疑者は、2025年12月、講師として勤める大分市内の塾の教室で塾に通っていた女の子のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとした疑いが持たれています。 大野容疑