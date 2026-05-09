10日は母の日です。 日頃の感謝の気持ちを伝えるこの日、贈り物としていまどんなものが人気なのか取材しました。 JR中津駅 ◆駅員 「母の日なので、お母さんに持って帰ってください」 8日朝JR中津駅で行われたのはドリンクの無料配布です。 10日の母の日を前に感謝の気持ちを伝えるきっかけにしてもらおうとJR九州と大塚製薬が毎年共同で行っています。 ◆受け取った人 「いつも迷惑かけてるので(母に)