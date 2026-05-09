これから旬を迎える岩ガキをPRし観光振興につなげようと大分県佐伯市で9日から恒例の日豊海岸岩ガキまつりが始まります。 8日はお披露目会が開かれました。 佐伯市の岩ガキ ミネラルが豊富な海水で育った佐伯市の岩ガキ。大ぶりな身と濃厚なうまみが特徴でこれから夏にかけて旬を迎えます。 その魅力を多くの人に知ってもらおうと佐伯市と宮崎県の4つの市と町が毎年開いているのが日豊海岸岩ガキまつり。佐