大分県佐伯市の56歳の男性職員が酒気帯び運転で検挙され8日付けで懲戒免職処分を受けました。 佐伯市の会見 ◆佐伯市会見 「大変申し訳ございませんでした」 懲戒免職となったのは佐伯市農業委員会の局長補佐兼総括主幹の56歳の男性職員です。 市によりますとこの男性職員は5月1日、市内の居酒屋やスナックで酒を飲んだ後、翌日の未明に自家用車を運転しガードパイプに衝突。現場で呼気1リットルあた