アメリカの総合格闘技団体『UFC』で活躍する平良達郎選手が日本時間9日、「UFC328」で行われるフライ級タイトルマッチの前日計量に臨みました。10日開催の「UFC328」にてセミメインイベントで実施される平良選手のタイトルマッチ。世界フライ級王者ジョシュア・ヴァン選手に挑みます。そんな平良選手は、前日計量に臨み、舞台上に日本国旗をかかげて登場。計量台にのると125lbs(56.70kg)で通過し、マッスルポーズを披露しました。