8日、米中央軍がX（旧ツイッター）に投稿したイラン船籍の石油タンカーに攻撃する映像【ワシントン共同】米中央軍は8日、米軍による港湾封鎖を突破してイランの港に入ろうとしたイラン船籍の石油タンカー2隻を同日に戦闘機で攻撃し、航行不能にしたと発表した。ホルムズ海峡付近では7日から散発的な衝突が続いた。イランメディアによると、外務省のバガイ報道官は、戦闘終結に向けて米国が提案した基本合意案の覚書について「検