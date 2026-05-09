◇セ・リーグヤクルト―広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルト・松本健吾投手（27）が、自らを援護する先制の2点打を放った。0―0の2回2死二、三塁で、追い込まれながらも岡本の147キロ直球を左前へ。大盛り上がりの三塁ベンチへガッツポーズも見せた。前日も先発の高梨が4回に自身4年ぶりの打点となる適時打。8番に投手を起用する「ブンブン丸」野球が連日機能した。