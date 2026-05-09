【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは８日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのブレーブス戦に１番指名打者で出場し、五回に勝ち越し適時打を放ち、４打数１安打１打点だった。適時打は２試合連続。ドジャースは３―１で勝ち、２連勝を飾った。接戦を制し、ドジャースのロバーツ監督は「１０月の試合のような雰囲気だった」と振り返った。ブレーブスはナ・リーグ東地区で首位を独走しており、西地区首位のドジ