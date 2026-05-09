日本―バヌアツボールを打つ門脇フレミング＝愛知県口論義運動公園クリケットで9月開幕の愛知・名古屋アジア大会のテスト大会を兼ねた男子ワールドカップ（W杯）東アジア太平洋予選は9日、愛知県日進市の口論義運動公園で1次リーグが行われ、1組の日本は初戦でバヌアツを123―93で下した。主将の門脇フレミング・ケンデル（千葉シャークス）は「みんなが守備を頑張った。新しいグラウンドで楽しかった」と笑顔で話した。2028