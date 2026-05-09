5月9日、LaLa arena TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナルGAME1の千葉ジェッツ（第4シード）vs群馬クレインサンダーズ（第5シード）が行われ、敵地に乗り込んだ群馬が先勝した。 第1クォーターは、渡邊雄太が脳震とうで欠場するなか、千葉Jがファウルトラブルに見舞われながらも応戦し、22－21と互角の立ち上がりとな