ドルトムントとプーマは8日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。すでにオンラインショップなどで販売がスタートしている。新ホームユニフォームはイエローをベースとしたテクスチャーデザイン。首元や袖のリブにはブラックやホワイトが用いられている。今回はドルトムントの街の発展を支えてきた歴史的建造物からインスピレーションを得たユニフォームだという。クラブは公式サイトで次のように紹介した。「