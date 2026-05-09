[5.9 J1百年構想リーグ WEST第16節](ハナサカ)※16:00開始主審:長峯滉希<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 23 中村航輔DF 4 井上黎生人DF 16 奥田勇斗DF 27 ディオン・クールズDF 44 畠中槙之輔MF 10 田中駿汰MF 11 チアゴ・アンドラーデMF 14 横山夢樹MF 18 石渡ネルソンMF 48 柴山昌也FW 13 中島元彦控えGK 21 キム・ジンヒョンDF 2 中村拓海DF 3 田中隼人DF 6 登里享平MF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 8 香川真司MF 19 本間