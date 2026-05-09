【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが主演を務める、ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』がドイツの国際映像祭『ワールド・メディア・フェスティバル 2026』において、エンターテインメント（フィクション）部門の最優秀（Entertainment Grand Award）ならびに本アワードにおける最高賞（intermedia-globe Grand Prix）となるグランプリを受賞した。同アワードの歴史において、