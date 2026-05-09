元NMB48の上西怜（24）が9日、都内で「上西怜コスプレ写真集＃れーちゃんこれくしょん」（イマジカインフォス）の発売記念イベントに出席した。初のコスプレ写真集で13種類の姿を見せており「ひとつひとつ違う私を見て頂けるんじゃないかな」とアピールした。特にお気に入りは、「奇麗な方が似合うイメージがあって、ずっと挑戦してみたかった」というチャイナドレス。「まだ似合わないかなって思ってたけど、アイドルも卒業