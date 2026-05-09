仙台国際ハーフマラソンの前日記者会見後、撮影に応じる男子の小山直城（左）と女子の川村楓＝9日、仙台市陸上の仙台国際ハーフマラソンは10日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着で行われる。9日は有力選手が仙台市で記者会見し、パリ五輪と昨年の世界選手権で男子マラソン代表の小山直城（ホンダ）は「前回2位で悔しい思いをしたので、攻めの走りで優勝したい」と決意を口にした。4月のロンドン・マラソンではセバスチャン・