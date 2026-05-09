◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月9日京セラドーム）先発したオリックス・曽谷龍平投手（25）は、4回2/3を10安打3失点で降板した。初回から2死一、二塁を招き、野村に先制の中前適時打を献上。以降は2回1死満塁をしのぐなど4回まで無失点で粘ったが、5回2死一塁から野村に左中間へ2ランを献上。続く矢沢に中前打を浴び、万波にはストレートの四球を与えたところで岸田監督から交代を告げられた。前回5月1日