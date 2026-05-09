◇セ・リーグ巨人―中日（2026年5月9日バンテリンD）巨人の田中将大投手（37）が9日の中日戦に先発登板したが、5回に投手の珍しい走塁妨害という形で追加点を奪われた。0―1で迎えた5回1死三塁の場面。カリステの三ゴロで、三塁走者の田中を三本間に挟んで挟殺プレーとなったが、田中将が三塁方向に追いかける中で送球したが、本塁へ再び体を反転させた田中と激突。走塁妨害として田中の生還が認められた。田中将はぼ