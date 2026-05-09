◇プロ野球セ・リーグ中日-巨人(9日、バンテリンドーム)中日が機動力を生かし、追加点を挙げました。中日は1点リードの5回、先頭の田中幹也選手がサードへの内野安打で出塁します。続く大野雄大投手がバントの構えを見せると、ファーストの増田陸選手が前進。これに1塁ランナー田中選手は、田中将大投手のモーションを盗み、2塁へ盗塁を成功させました。大野投手は送りバントを決め、ランナー3塁とすると、1番・カリステ選手はサ