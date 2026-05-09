原子力空母ジョージ・ワシントン（資料写真）在日米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１０日午前１０時ごろ、同基地を出港する。外務省が９日、市に伝えた。ワシントンは昨年１２月１１日に入港し、定例の長期整備を行っていた。今回の出港理由は市に伝えられていないが、整備明けの試験航海とみられる。