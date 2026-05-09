タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時００分）が９日に放送され、ジュニアの５人組・ＡＣＥｅｓの那須雄登、佐藤龍我がゲスト出演した。嵐の櫻井翔に憧れて、中学受験で慶応義塾に入学したという那須。驚きの勉強時間は「一番勉強していた時は１６時間くらい」だったという。庄司が、当時の一日の過ごし