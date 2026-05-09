◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（９日・マツダ）ヤクルト・沢井廉外野手が今季初本塁打を放った。「７番・一塁」で先発。４回１死一塁、岡本が投じた１３３キロのチェンジアップを右中間席に運んだ。８日の同戦も「７番・一塁」で先発したが、３打数無安打。「昨日の反省を生かして打つことができました」と振り返った。４年目の今季は開幕１軍を果たすことができず、４日の巨人戦（東京Ｄ）で初めて１軍に昇格していた