慶大ソッカー部と早大ア式蹴球部による「第７７回早慶サッカー定期戦―早慶クラシコ―ｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙ洞雲汽船株式会社」が、８月１１日にＭＵＦＧ国立で開催されることが８日、発表された。同スタジアムでの開催は２年ぶり。Ｕ等々力で開催された昨年は１万３４人が集まるなど、大学サッカー屈指の規模を誇るイベントとなる。慶大の中町公祐監督、早大の兵藤慎剛監督は、ともに４０歳で元Ｊリーガー。両監督とも横