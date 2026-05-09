テレビ朝日の森山みなみアナウンサーが９日までに自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを公開した。森山アナはインスタグラムで「今週もスーパーＪチャンネルをご覧いただき、ありがとうございました！」とあいさつし、爽やかなグリーン系のブラウスに白いスカートを合わせたコーデや、鮮やかなグリーン系の半袖トップスに白いパンツを合わせたコーデなど、美スタイルをスッキリみせるコーデを多数披露。「少しムシムシする日も増