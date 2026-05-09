カールスルーエ福田師王がパーダーボルン戦で2試合連続ゴールをマークしたドイツ2部カールスルーエに所属するFW福田師王は現地時間5月8日、ブンデスリーガ2部第33節のパーダーボルン戦に先発出場した。1-1で迎えた後半34分に一時勝ち越しとなるゴールを記録。ブンデスリーガ公式サイトは「福田師王が試合の流れを変えた」と、2試合連続ゴールをマークした22歳の日本人ストライカーが放つ存在感について報じている。福田は1-1の