渤海油田の海洋原油・ガスプラットフォーム。（２０２５年１２月２１日撮影、天津＝新華社配信／杜鵬輝）【新華社北京5月9日】中国自然資源部地質勘査管理司の牛力（ぎゅう・りき）副司長はこのほど、「第14次5カ年規画（2021〜25年）」期間中、中国の原油生産量は年間2億トン以上を維持し、25年は2億1600万トンと過去最高を更新したと明らかにした。天然ガス生産量は2600億立方メートルを超え、増産量は9年連続で100億立方メ