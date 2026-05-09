俳優の佐々木希（38）が7日、自身のYouTubeチャンネルを公開。同じ事務所に所属する俳優の杏（40）とのコラボ動画で、リラックスした雰囲気の中で育児や私生活について語り合った。【動画】「これがないと生きていけない」杏＆佐々木希が絶賛する“万能な名品”動画では、杏のポーチの中身を特別に公開。「お化粧ポーチ」、薬や救急用品などを入れた「その他ポーチ」の2つを使い分けており、その中で、その他ポーチに入ってい