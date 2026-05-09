実業家のりゅうせいが、元グラドルのなつこに対し、「自分らしくいられる存在」として真剣な愛の告白を行い、見事成功を収めた。【映像】イケメン実業家が告白した元トップグラドルのビジュアル5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた