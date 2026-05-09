◇プロ野球セ・リーグ 広島 ーヤクルト（9日、マツダスタジアム）ヤクルトの先発・松本健吾投手が、5回を無安打に抑えています。初回を三者凡退に抑えると、2回の攻撃では2アウト2、3塁の好機で第1打席を迎え、自らのバットで2点の先制タイムリーを放った松本投手。直後の裏には2者連続で四球を許す場面もありましたが、マウンドに寄った池山隆寛監督の声かけを受けると、後続を三振、さらに併殺打に取るなどで無失点に抑えます。