ドラマ化もされたイタリア料理漫画の金字塔『バンビ〜ノ！』など多くの著書を持つ漫画家せきやてつじ氏。現在、青年寿司職人の青春を描いた料理漫画『寿エンパイア』を連載しているが、そのスピンオフとなる「寿司職人『児島 渡』〜寿エンパイア番外編〜」の単行本が今月発売された。「マッズ！」が口癖の毒舌だけど心優しい主人公、児島 渡の誕生秘話とともにその魅力や社会への想いについて前編に続き後編をお届けする。漫画を
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