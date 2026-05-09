アトレティコ・マドリードが、ウルヴァーハンプトン（ウルヴス）に所属するブラジル代表MFジョアン・ゴメスの獲得に近づいているようだ。8日、イギリスメディア『talkSPORT』が伝えている。現在25歳のJ・ゴメスは2023年1月にフラメンゴからウルヴァーハンプトンに加入し、今シーズンは公式戦39試合に出場するなど、これまで通算128試合出場で8ゴール6アシストを記録。また、2024年3月にデビューしたブラジル代表では通算10試合