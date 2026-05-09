カナダサッカー協会（CSA）が負傷したバイエルンに所属するDFアルフォンソ・デイヴィスに関する声明を発表した。A・デイヴィスは6日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に67分から途中出場。90＋4分にはハリー・ケインのゴールをアシストする活躍も見せ、試合終了までプレーを続けていたが、バイエルンは8日に同試合でA・デイヴィスが左ハムストリングの筋肉を負傷した