柏レイソルは５月10日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第16節で川崎フロンターレと三協フロンテア柏スタジアムで対戦する。前節の浦和レッズ戦を０−１と落とした柏は、これでリーグ戦６連敗となり、最下位に転落。苦しい状況が続いている。リカルド・ロドリゲス監督の就任１年目となった昨季は王者・鹿島アントラーズと優勝争いを演じて２位、ルヴァンカップでも準優勝と飛躍した太陽王に何が起こっているのか。