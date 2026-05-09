Snow Man・阿部亮平さんは5月8日、自身のInstagramを更新。中村倫也さん、神木隆之介さんとのスリーショットを披露しました。【写真】阿部亮平、中村倫也＆神木隆之介とのショット！「あべちゃん映画デビューおめでとう」阿部さんは「自分も大好きな小説、小川哲さんの『君のクイズ』。その映画化に微力ですが携わらせていただき、とても光栄に思います」とつづり、5枚の写真を投稿。「実は僕もまだ完成した映画を観ていなくて！！