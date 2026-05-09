◇セ・リーグヤクルト―広島（2026年5月9日マツダ）ヤクルト・沢井廉外野手（25）が「7番・一塁」で2試合連続先発出場。2―0の4回1死一塁で右中間へ1号ソロを放った。「昨日の反省を生かして打つことができました。追加点になってよかった」前日の広島戦で今季初スタメンも、3打数無安打で5回の守備から交代。この日は第1打席でも好機を拡大する右翼線二塁打を放ち、猛アピールした。