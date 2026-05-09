◇ナ・リーグドジャース3−1ブレーブス（2026年5月8日ロサンゼルス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が8日（日本時間9日）、本拠でのブレーブス戦に先発。白星こそ逃したが、4回2/3を6安打1失点と粘り、チームの連勝に貢献した。2回1死一塁からスミスに適時二塁打を浴び、先制点を奪われると、続くライリーにも中前打を許し1死一、三塁のピンチを招いたが、後続を2者連続三振に仕留め、最少失点でしのいだ。4回