タレント・山田邦子（65）が8日、フジテレビ「ウワサのお客さま」（金曜後8・00）にVTR出演。おすすめの立ち食いそばについて語った。番組の人気企画「ウワサの芸能人 この人、だ〜れ？」に出演した山田。大の立ち食いそば好きだという山田が人気そばチェーン「ゆで太郎」で食事している様子がクイズで出題された。スタッフからゆで太郎にしょっちゅう来るのかと聞かれると「よく来ます、本当に助かってます。早いし美味しい