元日向坂46のメンバーで俳優・タレントの影山優佳さんが、自身のインスタグラムで25歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 影山優佳 】25歳＆活動10年でほろ酔いバースデーナイト「11年目も、隣に立っていてもらえたら」カンフーポーズでスマイル影山さんは「影山優佳、25歳になりました」「そして、活動開始から10年を迎えることができました」と、サッカーボールの絵文字を添えて報告。ファンや関係者か