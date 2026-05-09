◇阪神大学野球春季リーグ第5節2回戦甲南大4―0大体大（2026年5月9日GOSANDO南港野球場）甲南大が大森幌（3年、駒大苫小牧）の7安打完封の力投で今季3勝目を挙げ、勝利ポイントを9とした。大森は4月11日の大阪電通大戦に続く今季2度目の完封勝利。「きょうは調子が良くて、ストライク先行で投げることができました。自分のピッチングができました」負ければ最下位、入れ替え戦出場の可能性が高まる大一番だったが「気