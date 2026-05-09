グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が9日、千葉・幕張メッセ 国際展示場で開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』（8〜10日）の「ARTIST STAGE」に出演した。【ライブ写真】名シーンが数多誕生！ALPHA DRIVE ONE大歓声を浴びて登場したALPHA DRIVE ONEは、『BOYS II PLANET』のシグナルソング「HOLA SOLAR」を開幕。