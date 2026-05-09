俳優・佐々木蔵之介さんが主演を務める映画『幕末ヒポクラテスたち』の公開記念舞台挨拶が行われ、共演の内藤剛志さん、藤原季節さん、緒方明監督らと登壇しました。【写真を見る】【佐々木蔵之介】極寒 京都ロケで「焼酎ザッバーン」裸の藤原季節にかける 過酷な撮影秘話本作は、2022年に他界した大森一樹監督が遺した最後の映画企画。漢方医と蘭方医が競い合っていた幕末の京都を舞台にした、爽快な医療時代劇です。西洋医学を学