元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏は9日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）に生出演。福島県郡山市の磐越自動車道で、マイクロバスがガードレールに衝突するなどして北越高（新潟市）の男子生徒1人が死亡した事故をめぐり、「17歳の前途ある少年の命を、大人たちの過失によって奪ったということ」と述べ、1日も早い原因究明を強く求めた。同事故をめぐっては、バスを運転していた無