元NMB48でモデルの上西怜（24）が9日、都内で初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」をPRした。深いスリットが入った赤のチャイナドレスに、真っ赤なハイヒール姿で登場。実際の写真集では「インパクトのある写真がいいと思って、大胆に胸元をカットしてもらった」という、さらに刺激的な特注のチャイナドレスを着た妖艶なカットもあり、それが1番のお気に入りカットだとPRした。もともとアニメが好きで、コロナ禍にコス