【モデルプレス＝2026/05/09】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが5月7日、自身のInstagramを更新。セットアップ姿を公開した。【写真】「今日好き」美女「完璧スタイル」美ウエスト披露◆りんか、ほっそり美ウエストのぞくセットアップコーデ披露りんかは「まぶすぎーーーーー あつすぎーーーーーーーー」とつづり、ガラス張りの建物を背に撮影したソロショットを