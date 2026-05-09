【モデルプレス＝2026/05/09】モデルの長谷川理恵が5月7日、自身のInstagramを更新。家庭料理を公開した。【写真】52歳ママモデル「まるでアートのような美しさ」母の味を継承した皿うどん◆長谷川理恵、家庭料理披露長谷川は「〜皆さまへお知らせ〜」と書き出し、「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。「ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私の母は料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」