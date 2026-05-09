◆ファーム・リーグロッテ―巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人の西舘勇陽投手（２４）が４回３失点（自責１）でマウンドを降りた。初回から１５４キロを計測するなど、２回までは打者６人で抑える完璧な立ち上がり。しかし３回に安打と四球で招いた無死一、二塁から味方の失策と内野ゴロの間に２失点。４回にも２死三塁から石垣勝に右中間へ適時二塁打を浴びた。３年目の今季は１軍の春季キャンプ終了後に上半身