人気馬で決着した格安配当にネットでは驚きとともに、的中者からは“投げやり”にも近い反応が寄せられている。。５月９日の東京８Ｒ・４歳上２勝クラス（芝２０００メートル、８頭立て）は３番人気のショウナンマクベス（牡４歳、美浦・ 武市康男厩舎、父リオンディーズ）が２番手から抜け出し勝利。２着は２番人気ウィッシュツリー（牝４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父フィエールマン）、３着には１番人気のカリーニョ（牡５歳