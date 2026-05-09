海南省海口市の日月広場免税店で、金のアクセサリーを選ぶ人。（１月１７日撮影、海口＝新華社記者／郭程）【新華社北京5月9日】中国黄金協会が9日発表した2026年1〜3月の国内原料による金生産量は前年同期比6.18トン（7.1％）減の81.07トンだった。輸入原料による生産量は1.58トン（2.9％）増の55.17トンで、国内と輸入を合わせた総生産量は4.6トン（3.3％）減の136.23トンとなった。金採掘大手が境外（外国と中国香港・マカオ