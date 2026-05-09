ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が８日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。この日のゲストは、女優・山口智子。山口は、短大時代にスカウトを受けてモデル活動を開始したが「本当は実家の家業を継がなきゃいけないっていう前提のもとに。実家が田舎で旅館の。女将みたいなことを。継げ、継げと言われて育ったもんですから。それが嫌で、東京にとにかく。短大だったら、２年間、ちょっと